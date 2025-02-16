Российская биатлонистка выиграла гонку преследования на Кубке сильнейших

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей гонки преследования на Кубке сильнейших спортсменов в белорусских Раубичах.
Спортсменка преодолела дистанцию за 27 минут 43,2 секунды, допустив 2 промаха. Второе место заняла белоруска Динара Смольская (отставание 3 секунды; 3), третьей стала Анастасия Халили (+9,3; 1).
Позднее в воскресенье пройдет мужская гонка преследования. Начало — в 13:00 мск.
Кубок сильнейших проходит в Раубичах с 15 по 23 февраля. Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.