К золоту во вчерашнем спринте лидер нашей национальной команды добавил медаль высшей пробы в гонке преследования. На старт пасьюта Смольский выходил с преимуществом над ближайшим соперником почти в 50 секунд, на четырех огневых рубежах Антон допустил всего один промах.
Смольский сделал золотой дубль на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону
16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Антон Смольский одержал вторую победу на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону, который проходит в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.