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Смольский сделал золотой дубль на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорус Антон Смольский одержал вторую победу на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону, который проходит в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

К золоту во вчерашнем спринте лидер нашей национальной команды добавил медаль высшей пробы в гонке преследования. На старт пасьюта Смольский выходил с преимуществом над ближайшим соперником почти в 50 секунд, на четырех огневых рубежах Антон допустил всего один промах.