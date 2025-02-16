Смольский сделал золотой дубль на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону

К золоту во вчерашнем спринте лидер нашей национальной команды добавил медаль высшей пробы в гонке преследования. На старт пасьюта Смольский выходил с преимуществом над ближайшим соперником почти в 50 секунд, на четырех огневых рубежах Антон допустил всего один промах.