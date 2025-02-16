Белорус Смольский выиграл пасьют на Кубке сильнейших спортсменов

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем гонки преследования на Кубке сильнейших спортсменов в Раубичах.
Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 30 минут 27 секунд, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал россиянин Карим Халили (отставание 1.40,9; 1 промах), третье место занял представитель Белоруссии Степан Данилов (+2.03,2; 2).
Кубок сильнейших проходит в Раубичах с 15 по 23 февраля. Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.