Немецкая биатлонистка выиграла гонку преследования на ЧМ

Пройс 30 лет. Она стала двукратной чемпионкой мира. Ранее она завоевала золото в эстафете в 2015 году. Также немка является шестикратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Пройс завоевала бронзу в женской эстафете.