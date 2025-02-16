Немецкая биатлонистка выиграла гонку преследования на ЧМ

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Немецкая биатлонистка Франциска Пройс стала победительницей гонки преследования на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде.
Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 26 минут 58,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала шведка Эльвира Эберг (отставание 39,1 секунды; 1), третье место заняла француженка Жюстин Бреза-Буше (+40,9; 3).
Пройс 30 лет. Она стала двукратной чемпионкой мира. Ранее она завоевала золото в эстафете в 2015 году. Также немка является шестикратным серебряным и двукратным бронзовым призером мировых первенств. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине Пройс завоевала бронзу в женской эстафете.
Чемпионат мира завершится 23 февраля. Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.