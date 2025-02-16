Динара Смольская: Моя глобальная цель — выиграть золотую медаль в Раубичах

Ожиданий от предстоящих гонок пока никаких нет. Моя задача — восстановиться и отдохнуть во время завтрашнего выходного, а затем на индивидуальную и командные гонки выходить с новым настроем. В каждой гонке я буду бороться за победу, потому что чувствую в себе силы и нужный настрой. Наверное, это моя самая глобальная цель — выиграть здесь золотую медаль".