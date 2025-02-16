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Динара Смольская: Моя глобальная цель — выиграть золотую медаль в Раубичах

Серебряный призер гонки преследования на Кубке сильнейших в Раубичах Динара Смольская рассказала о борьбе за победу с Наталией Шевченко.

Источник: Минспорт

«После финиша есть расстройство от того, что не попала последним выстрелом. Это было однозначное золото, за которым я выходила сегодня, — приводит “РБ Спорт” слова Смольской. — Второе место — это тоже результат. Надо уметь проигрывать, и я понимаю, что соперница тоже сильная. Это придаст мне больше спортивной злости перед следующими гонками.

Ожиданий от предстоящих гонок пока никаких нет. Моя задача — восстановиться и отдохнуть во время завтрашнего выходного, а затем на индивидуальную и командные гонки выходить с новым настроем. В каждой гонке я буду бороться за победу, потому что чувствую в себе силы и нужный настрой. Наверное, это моя самая глобальная цель — выиграть здесь золотую медаль".

Шевченко с двумя промахами опередила Смольскую, которая также промахнулась дважды, на три секунды.