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Йоханнес Бё стал рекордсменом по личным победам на чемпионатах мира по биатлону

ЖЕНЕВА, 16 февраля. /ТАСС/. Норвежский биатлонист Йоханнес Бё завоевал 12-ю личную золотую медаль на чемпионатах мира и установил рекорд по этому показателю. Соревнования проходят в швейцарском Ленцерхайде.

Источник: Пресс-служба IBU

16 февраля Бё выиграл гонку преследования. Днем ранее он стал победителем в спринте. Ранее норвежец делил первое место по золотым наградам в личных гонках на чемпионатах мира с соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом и французом Мартеном Фуркадом. Бё завоевал 22-ю золотую медаль мировых первенств и является рекордсменом по этому показателю.

Бё 31 год, он является пятикратным олимпийским чемпионом, пятикратным обладателем Кубка мира. На чемпионатах мира он также завоевал 13 серебряных и 5 бронзовых наград. Норвежец объявил, что нынешний сезон станет для него последним в карьере.