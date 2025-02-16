Йоханнес Бё стал рекордсменом по личным победам на чемпионатах мира по биатлону

16 февраля Бё выиграл гонку преследования. Днем ранее он стал победителем в спринте. Ранее норвежец делил первое место по золотым наградам в личных гонках на чемпионатах мира с соотечественником Уле-Эйнаром Бьорндаленом и французом Мартеном Фуркадом. Бё завоевал 22-ю золотую медаль мировых первенств и является рекордсменом по этому показателю.
Бё 31 год, он является пятикратным олимпийским чемпионом, пятикратным обладателем Кубка мира. На чемпионатах мира он также завоевал 13 серебряных и 5 бронзовых наград. Норвежец объявил, что нынешний сезон станет для него последним в карьере.