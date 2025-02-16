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Антон Смольский: Не было никаких сомнений в хорошем состоянии

Победитель гонки преследования на Кубке сильнейших в Раубичах Антон Смольский подвел итоги старта и объяснил хорошую подготовку представителей Белоруссии.

Источник: Минспорт

«На огневых рубежах я не торопился, старался работать качественно и видел тот досадный промах, который был на втором огневом рубеже, — приводит “РБ Спорт” слова Смольского. — Можно было сработать чисто на всех огневых рубежах. Мы провели очень хороший подготовительный период и летом, и зимой и планомерно подходили к основному старту сезона.

Не было никаких сомнений, что хорошее состояние будет именно сегодня, именно на этих стартах. В Демино была хорошая подводка и проверка нашего состояния. Все прекрасно себя чувствовали. Сегодня было сделано все, чтобы мы отлично себя чувствовали на этих стартах".

Смольский одержал с одним промахом, опередив на 1 минуту и 40 секунд ставшего вторым Карима Халили.