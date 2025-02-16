Антон Смольский: Не было никаких сомнений в хорошем состоянии

Не было никаких сомнений, что хорошее состояние будет именно сегодня, именно на этих стартах. В Демино была хорошая подводка и проверка нашего состояния. Все прекрасно себя чувствовали. Сегодня было сделано все, чтобы мы отлично себя чувствовали на этих стартах".