Антон Смольский: Не было никаких сомнений в хорошем состоянии

«На огневых рубежах я не торопился, старался работать качественно и видел тот досадный промах, который был на втором огневом рубеже, — приводит “РБ Спорт” слова Смольского. — Можно было сработать чисто на всех огневых рубежах. Мы провели очень хороший подготовительный период и летом, и зимой и планомерно подходили к основному старту сезона.
Не было никаких сомнений, что хорошее состояние будет именно сегодня, именно на этих стартах. В Демино была хорошая подводка и проверка нашего состояния. Все прекрасно себя чувствовали. Сегодня было сделано все, чтобы мы отлично себя чувствовали на этих стартах".
Смольский одержал с одним промахом, опередив на 1 минуту и 40 секунд ставшего вторым Карима Халили.