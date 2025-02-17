Губерниев раскритиковал выступление российских биатлонистов: «Вопросов очень много»

"Турнир еще не закончен, это не провал, но вопросов очень много. Просто вагон и маленькая тележка. Сборная явно не справилась ни с чем в первые две гонки. Да, можно говорить, что Халили неплохо пробежал во второй гонке, но, когда юниор Коновалов обыгрывает всех, это вызывает вопросы. Понятно, что не было Серохвостова, но все же.