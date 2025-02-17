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Губерниев раскритиковал выступление российских биатлонистов: «Вопросов очень много»

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался относительно результатов российских биатлонистов на Кубке сильнейших в Раубичах.

Источник: РИА "Новости"

"Турнир еще не закончен, это не провал, но вопросов очень много. Просто вагон и маленькая тележка. Сборная явно не справилась ни с чем в первые две гонки. Да, можно говорить, что Халили неплохо пробежал во второй гонке, но, когда юниор Коновалов обыгрывает всех, это вызывает вопросы. Понятно, что не было Серохвостова, но все же.

Тем не менее вопросов очень много и к тренерскому штабу. Так выступать нельзя. Мы помним, как сборная отдельные гонки пропускала, готовясь к Минску, и чего? Ничего… Посмотрим, что будет в индивидуальной гонке. Вот если и тут они провалятся, можно будет говорить о системных ошибках«, — приводит слова Губерниева “ВсеПроСпорт”.