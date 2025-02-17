Йоханнес Бё сделал неоднозначное заявление об уходе из спорта. Неужели он хочет остаться?

Возможно, та самая пресс-конференция была созвана на эмоциях от тоски по дому и на фоне провалов в результатах. Сейчас же мы видим того Йоханнеса, который поражал нас в последние годы. Он по-прежнему хорош во всём и очень уверен в себе. При таких кондициях Бё спокойно может побегать ещё сезон, а то и два-три. А ещё, что очень важно, может поехать на Олимпиаду-2026 и без особого напряжения увезти оттуда пару медалей.