Новый закон грозит оставить наш биатлон без индивидуальных винтовок

Последняя редакции «Закона об оружии» была принята 8 августа прошлого года. Пункт 1 статьи 6 в этом документе запрещает на территории Российской Федерации оборот в качестве гражданского и служебного огнестрельного длинноствольного оружия, имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряется возможность производства выстрела. В том же пункте делается исключение для спортивного оружия, но биатлонные винтовки к нему почему-то не относятся. По крайне мере с точки зрения производителей.