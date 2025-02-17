Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый закон грозит оставить наш биатлон без индивидуальных винтовок

Российские винтовки дорабатывать теперь незаконно, а импортные — незаконно ввозить.

Источник: СБР

Биатлонная винтовка — сугубо индивидуальная вещь, настраиваемая под каждого спортсмена. Поиск наилучшего варианта происходит постоянно, а главное, что различает винтовки разных спортсменов, — индивидуальная ложа, которая изготавливается исходя из особенностей каждого конкретного биатлониста. Ложи меняют, переделывают, дорабатывают так или иначе на протяжении своей карьеры все спортсмены. Однако в последний год прочтение производителями пункта 1 статьи 6 федерального закона «Об оружии» начало создавать биатлонистам сложности, о которых «СЭ» рассказал оружейник сборной России Иван Титов.

— В чем суть проблемы?

— В том, что запрещен оборот любого длинноствольного оружия общей длиной менее 800 мм или имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряется возможность производства выстрела. Биатлонная винтовка, у которой снята ложа, становится короче 800 мм, при этом из нее по-прежнему можно выстрелить.

— Спортивное оружие попадает под ограничение?

— Да.

— И то, которое было выпущено до вступления в силу закона?

— Нет, те винтовки, которые были выпущены до вступления закона в силу, — проходят. А вот новая винтовка не может быть короче.

— К чему это может привести?

— Уже привело. На заводе закручивают крепежные винты, которые соединяют ложу и ствольную коробку, соединяют наглухо и срезают головки винтов, чтобы невозможно было их выкрутить, то есть снять ложу.

— И разобрать такую винтовку уже нельзя?

— В теории — можно. Но если кто-то попробует высверлить эти винты, то он нарушит закон. Это запрещенная модификация оружия. То есть спортсмен не может сделать себе ложу по индивидуальному заказу — чтобы ее поставить на винтовку, нужно нарушить закон. Тебя накажут.

— Как быть с новыми немецкими винтовками Anschutz?

— Эти винтовки тоже нарушают закон, потому что они разборные, ложа там откручивается. Их нужно по-другому собирать и заново лицензировать, но немцы вряд ли, думаю, даже если захотят с нами сейчас работать, торговать, будут это делать.

Последняя редакции «Закона об оружии» была принята 8 августа прошлого года. Пункт 1 статьи 6 в этом документе запрещает на территории Российской Федерации оборот в качестве гражданского и служебного огнестрельного длинноствольного оружия, имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряется возможность производства выстрела. В том же пункте делается исключение для спортивного оружия, но биатлонные винтовки к нему почему-то не относятся. По крайне мере с точки зрения производителей.

Сергей Лисин