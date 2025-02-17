Новый закон грозит оставить наш биатлон без индивидуальных винтовок

Биатлонная винтовка — сугубо индивидуальная вещь, настраиваемая под каждого спортсмена. Поиск наилучшего варианта происходит постоянно, а главное, что различает винтовки разных спортсменов, — индивидуальная ложа, которая изготавливается исходя из особенностей каждого конкретного биатлониста. Ложи меняют, переделывают, дорабатывают так или иначе на протяжении своей карьеры все спортсмены. Однако в последний год прочтение производителями пункта 1 статьи 6 федерального закона «Об оружии» начало создавать биатлонистам сложности, о которых «СЭ» рассказал оружейник сборной России Иван Титов.
— В чем суть проблемы?
— В том, что запрещен оборот любого длинноствольного оружия общей длиной менее 800 мм или имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряется возможность производства выстрела. Биатлонная винтовка, у которой снята ложа, становится короче 800 мм, при этом из нее по-прежнему можно выстрелить.
— Спортивное оружие попадает под ограничение?
— Да.
— И то, которое было выпущено до вступления в силу закона?
— Нет, те винтовки, которые были выпущены до вступления закона в силу, — проходят. А вот новая винтовка не может быть короче.
— К чему это может привести?
— Уже привело. На заводе закручивают крепежные винты, которые соединяют ложу и ствольную коробку, соединяют наглухо и срезают головки винтов, чтобы невозможно было их выкрутить, то есть снять ложу.
— И разобрать такую винтовку уже нельзя?
— В теории — можно. Но если кто-то попробует высверлить эти винты, то он нарушит закон. Это запрещенная модификация оружия. То есть спортсмен не может сделать себе ложу по индивидуальному заказу — чтобы ее поставить на винтовку, нужно нарушить закон. Тебя накажут.
— Как быть с новыми немецкими винтовками Anschutz?
— Эти винтовки тоже нарушают закон, потому что они разборные, ложа там откручивается. Их нужно по-другому собирать и заново лицензировать, но немцы вряд ли, думаю, даже если захотят с нами сейчас работать, торговать, будут это делать.
Последняя редакции «Закона об оружии» была принята 8 августа прошлого года. Пункт 1 статьи 6 в этом документе запрещает на территории Российской Федерации оборот в качестве гражданского и служебного огнестрельного длинноствольного оружия, имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряется возможность производства выстрела. В том же пункте делается исключение для спортивного оружия, но биатлонные винтовки к нему почему-то не относятся. По крайне мере с точки зрения производителей.
Сергей Лисин