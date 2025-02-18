Кристина Резцова: Стараюсь показывать секунды, как на Кубке мира

В минувшие выходные в белорусских Раубичах стартовал турнир по биатлону «Кубок сильнейших», который продлится до конца нынешней недели. Там собрались лучшие российские и белорусские спортсмены. Это соревнование идет параллельно с проходящим в швейцарском Ленцерхайде чемпионатом мира, куда наших биатлонистов не допустили, как и на остальные международные соревнования после февраля 2022 года.
В интервью «Известиям» биатлонистка оценила свою форму, сравнила нынешний уровень россиян и белорусов с уровнем участников мирового первенства, а также порассуждала о шансах биатлонистов на участие в Олимпиаде-2026, прокомментировала завершение карьеры звездных норвежцев братьев Йоханнеса и Тайрея Бё и посетовала на невозможность регулярно видеться с двумя своими детьми по ходу сезона.
— Какой результат на Кубке сильнейших будете считать для себя успехом?
— Хотя бы одну победу хочется одержать на этом турнире, а сколько еще медалей плюс к этому удастся завоевать, это как Бог даст.
— Можно ли сравнивать выступление участников Кубка сильнейших с проходящим в эти же дни чемпионатом мира? Нынешняя форма российских и белорусских биатлонистов позволила бы им бороться за медали на ЧМ?
— Сложно сказать. Я смотрела первые гонки чемпионата мира и затрудняюсь сравнивать, поскольку там в Ленцерхайде немного другая трасса, она отличается от трасс в Раубичах или в России. Во время смешанной эстафеты у них к тому же была вода на трассе, как у нас на январском этапе Кубка Содружества в Дёмино. Тем не менее скорости на чемпионате мира просто бешеные даже при наличии воды. А в другой день, когда они бежали спринт, шел снег — была тугая трасса, и уже не казалось, что тамошние участники находятся в каком-то космосе относительно нас. Повторюсь, это сложно оценивать, поскольку мы в разных погодных условиях всякий раз выступаем. У нас тоже все январские этапы в Рязани и Дёмино проходили при плюсовой температуре. А теперь в Раубичах при минус пять и ниже. И это очень влияет на скорости и стрельбу на любом уровне. Хотя на чемпионате мира всё равно в принципе другие скорости, если брать общую массу. Но лидеры среди россиян и белорусов могли бы побороться за что-то серьезное.
— Вам, кстати, при каких погодных условиях приятней бегать и стрелять — как на январских этапах, когда были лужи на трассе в Дёмино, или как сейчас в Раубичах, когда нормальный снег?
— Да я бы не сказала, что сильно отличаются условия друг от друга. Трасса в Раубичах сейчас жесткая, быстрая. Нет воды. Но в целом тепло, никаких проблем. Комфортно было бегать как тогда, так и сейчас.
— Наши биатлонисты сильно отстают по скоростям от участников чемпионата и Кубка мира?
— Трудно сравнивать, не бегая рядом с ними уже три года и не видя, что они делают, как готовятся.
— Многие считают, что после возвращения на международную арену почти всем вам надо будет прибавлять в скорострельности.
— Да, это один из ключевых моментов, который сейчас хорош у многих лидеров на международной арене. Но у нас ребята и девчонки стараются его улучшать. Лично я равняюсь по скорости стрельбы на Кубок мира — стараюсь показывать те же секунды. И по тому, что у меня происходит в этом сезоне по части скорости стрельбы, мне кажется, что я бы не сильно сейчас затерялась на международных стартах. По крайней мере, если говорить за себя, то не сильно уступаю.
— Не так давно лыжник Александр Большунов успешно выступил на одном из стартов в Италии. Тот факт, что он вообще смог доехать до Европы, даёт повод для оптимизма, что скоро могут и биатлонистам разрешить туда выезжать?
— Всё-таки та гонка, которую пробежал Александр, — это коммерческий старт. А нам о чем-то серьезном можно будет говорить только, когда кто-то из наших начнёт выступать на официальных соревнованиях. Так что касательно допусков ничего не могу сказать. Обладаю той же информацией, что и все остальные, — тем, что есть в общем доступе. И пока трудно понять, как может в ближайшее время продвинуться ситуация вокруг нас.
— Многие биатлонисты говорят, что в этом сезоне ведут подготовку, чтобы выйти на пик формы к тем же датам, в которые через год будет Олимпиада. Вы моделируете аналогичным образом ситуацию на случай, если допуск до неё все-таки получите?
— Нет, к сожалению, в моем случае так, наверное, сказать нельзя. Мало горной подготовки. А она нужна, поскольку бежать на Олимпиаде всем придется в горах. Но что касается рельефа, то я примерно понимаю, с чем придется столкнуться. Я очень хорошо знаю трассу в Антхольце, где пройдут Игры. Понимаю, какой там рельеф и какие примерно будут скорости. Всё это довольно несложно предсказать еще и потому, что там практически всегда одна и та же погода из-за того, что трасса находится в ущелье, где почти никогда не тает снег. В этом плане стараюсь моделировать то, как ходить по трассе, но в следующем сезоне буду ещё проводить больше горной подготовки, чтобы организм в случае чего был адаптирован к той местности.
— В последнее время прибавилось оптимизма касательно шансов поехать на Олимпиаду?
— Да он у меня и не пропадал. Но всё равно это всё пока на уровне разговоров, не более того. Просто чем ближе Олимпиада, тем больше ты задумываешься об этом. И всё-таки стараешься быть к этому готовым. В общем, надеюсь, что всё будет хорошо.
— Антон Бабиков считает, что биатлонистов последними допустят до международных стартов, так как будут сложности с разрешением на провоз оружия через границу. Это действительно сильно помешает вам участвовать в соревнованиях?
— В любом случае, как только нас допустят, никаких вопросов не будет. А чтобы просто выехать самостоятельно, как это могут сделать лыжники и тот же Большунов, то с этим да, могут быть большие проблемы.
— Нынешний Кубок сильнейших можно считать для вас пиком в этом сезоне? Или рассчитываете прибавить еще в марте на последних этапах Кубка России и Кубка Содружества?
— Я вообще планировала весь этот сезон пробегать на высоком уровне. Но, к сожалению, начало получилось не таким по форме, каким бы я хотела. Не могла с этим ничего сделать. Сейчас уже появляется ощущение, что начинаю прибавлять. Надеюсь, в марте форма будет максимальная.
— Как отреагировали на январскую новость о завершении карьеры братьев Бё?
— Как увидела я эту новость, так примерно сразу о ней и забыла. Понятное дело, что мой возраст (29 лет. — Ред.), как и возраст братьев Бё (37 и 32 года. — Ред.), — это одна эпоха. И она потихоньку подходит к концу. Как в свое время заканчивали Бьорндален или Фуркад, так сейчас заканчивают братья. Но появляются новые имена. Так что ничего страшного в том, что кто-то заканчивает.
— Почему себя по возрасту в один ряд с братьями Бё записали?
— Всё-таки век спортсмена недолгий. Не могу сказать, что прямо собралась заканчивать. Но чем ближе к 30 годам, тем больше задумываешься, чем заниматься дальше.
— Продолжение карьеры зависит от ситуации с ближайшей Олимпиадой? Если не допустят, то будете пытаться любой ценой протянуть ещё следующий четырехлетний цикл?
— Не хочу делать громких заявлений. У меня всё это больше зависит не от допуска или недопуска на Олимпиаду, а от моего терпения. Терпения ситуации, когда надо уезжать от детей, которые живут в Сыктывкаре. Это самое сложное для меня — перебороть каждый раз себя и настраивать на то, что всё делаю не зря.
— Сильно сложно заставить себя уехать от них?
— Сильно. И чем дальше, чем взрослее они становятся, тем меньше у меня желания от них уезжать. А в этом сезоне, как только он начался, после вкатки я к своим детям приезжала только недавно, перед выездом в Раубичи на Кубок сильнейших. А так с ноября по конец января я их не видела.
Алексей Фомин