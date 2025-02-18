Кристина Резцова: Стараюсь показывать секунды, как на Кубке мира

— Сложно сказать. Я смотрела первые гонки чемпионата мира и затрудняюсь сравнивать, поскольку там в Ленцерхайде немного другая трасса, она отличается от трасс в Раубичах или в России. Во время смешанной эстафеты у них к тому же была вода на трассе, как у нас на январском этапе Кубка Содружества в Дёмино. Тем не менее скорости на чемпионате мира просто бешеные даже при наличии воды. А в другой день, когда они бежали спринт, шел снег — была тугая трасса, и уже не казалось, что тамошние участники находятся в каком-то космосе относительно нас. Повторюсь, это сложно оценивать, поскольку мы в разных погодных условиях всякий раз выступаем. У нас тоже все январские этапы в Рязани и Дёмино проходили при плюсовой температуре. А теперь в Раубичах при минус пять и ниже. И это очень влияет на скорости и стрельбу на любом уровне. Хотя на чемпионате мира всё равно в принципе другие скорости, если брать общую массу. Но лидеры среди россиян и белорусов могли бы побороться за что-то серьезное.