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Белорусские биатлонистки остались без наград в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В «Раубичах» в рамках Кубка сильнейших спортсменов по биатлону 2024 года состоялась женская индивидуальная гонка, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

Гонка прошла в усеченном формате: вместо традиционных 15 км девушки пробежали 12,5 км, а за каждый промах на стрельбе участницы получали в пассив не одну минуту, а 45 сек. Золотую медаль завоевала россиянка Ирина Казакевич, которая допустила всего один промах и была одной из самых быстрых на лыжне. Чемпионка спринта и пасьюта Наталия Шевченко добавила к медальной копилке серебро, тройку призеров замкнула Екатерина Мошкова.

Лучшей из наших спортсменок сегодня стала Динара Смольская. Серебряная медалистка двух предыдущих гонок в «Раубичах» допустила три неточных выстрела и заняла пятую строчку. Вслед за Динарой в 0,4 сек. расположилась Анна Сола: после третьего огневого рубежа Анна имела 3-й график при двух ошибках на стрельбе, но на заключительной стойке белоруска промахнулась еще дважды и выпала из тройки.

Что касается результатов других белорусок, то Дарья Кудаева стала 19-й, Ирина Шаклеина — 23-я, Ксения Воробей — 26-я среди 27 спортсменок.

Единственным идеальным снайпером оказалась Екатерина Суханова, но низкая скорость на дистанции не позволила ей бороться за медали — россиянка только десятая.