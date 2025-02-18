Белорусские биатлонистки остались без наград в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших

Гонка прошла в усеченном формате: вместо традиционных 15 км девушки пробежали 12,5 км, а за каждый промах на стрельбе участницы получали в пассив не одну минуту, а 45 сек. Золотую медаль завоевала россиянка Ирина Казакевич, которая допустила всего один промах и была одной из самых быстрых на лыжне. Чемпионка спринта и пасьюта Наталия Шевченко добавила к медальной копилке серебро, тройку призеров замкнула Екатерина Мошкова.