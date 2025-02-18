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«Недовольна стрельбой». Биатлонистка Смольская о пятом месте в индивидуальной гонке

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская биатлонистка Динара Смольская подвела итоги индивидуальной гонки на Кубке сильнейших спортсменов в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: НОК Беларуси

В гонке на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами Смольская промахнулась по разу на первом, втором и третьем огневом рубежах, пройдя чисто только заключительную стойку. До тройки призеров Динаре не хватило практически полминуты.

«Сегодня я недовольна стрельбой. Думала, что буду способна отработать получше, если не “на ноль”, то хотя бы ограничиться одним-двумя промахами и попасть на пьедестал. Чересчур завелась на дистанции, мы шли в связке с Анной Сола, она очень быстра на лыжне, и я старалась поддержать ее темп. Возможно, это и помешало потом сконцентрироваться на стрельбе, — сказала Динара Смольская. — Вчера на тренировке условия были хуже, но стреляла я без промахов. Были сложности с тем, что выпал свежий снег, из-за чего лыжи катили не так хорошо, как в предыдущие дни. В целом повезло, что я попала в цветочную церемонию, пусть и немного расстроена из-за ненужных ошибок. Зато подметила пару моментов, которые нужно исправить перед следующими гонками».

Ранее на Кубке сильнейших спортсменов по биатлону в «Раубичах» Динара Смольская завоевала серебряные медали в спринте и гонке преследования.