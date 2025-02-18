«Недовольна стрельбой». Биатлонистка Смольская о пятом месте в индивидуальной гонке

«Сегодня я недовольна стрельбой. Думала, что буду способна отработать получше, если не “на ноль”, то хотя бы ограничиться одним-двумя промахами и попасть на пьедестал. Чересчур завелась на дистанции, мы шли в связке с Анной Сола, она очень быстра на лыжне, и я старалась поддержать ее темп. Возможно, это и помешало потом сконцентрироваться на стрельбе, — сказала Динара Смольская. — Вчера на тренировке условия были хуже, но стреляла я без промахов. Были сложности с тем, что выпал свежий снег, из-за чего лыжи катили не так хорошо, как в предыдущие дни. В целом повезло, что я попала в цветочную церемонию, пусть и немного расстроена из-за ненужных ошибок. Зато подметила пару моментов, которые нужно исправить перед следующими гонками».