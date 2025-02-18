Сола о шестом месте в индивидуалке в «Раубичах»: последний рубеж стоило провести лучше

Анна Сола в очередной раз была самой быстрой на лыжне, и даже четыре промаха не помешали ей попасть в цветочную церемонию — Сола замкнула шестерку лучших. Данная гонка стала для Анны лучшей на Кубке сильнейших: в спринте белоруска была 16-й, а в пасьюте была дисквалифицирована из-за стрельбы по чужой установке.
«Первая и вторая гонки на турнире у меня не задались, но сегодня все было неплохо. Последний огневой рубеж нужно было провести получше, поэтому я осталась не очень довольна, — сказала Сола. — Я настроена выигрывать каждую гонку, всякий раз выхожу на старт с мыслями, что это будет мой день. Увы, пока не получается, и я устала от этого. Знаю, что могу выдавать высокие результаты, и надеюсь, что скоро этого добьюсь. На тренировках есть прогресс, я не собираюсь сдаваться, несмотря на неудачи. Есть мотивация работать, я верю в себя».
В женской индивидуальной гонке Дарья Кудаева совершила всего один неточный выстрел из 20, но при этом показала только 19-й результат среди 27 девушек.
«Стрельбой довольна, хотя хотелось бы отработать чисто. Но немного переволновалась на последнем рубеже. Ход по дистанции пока не устраивает, текущее состояние не позволило показать более высокую скорость. Было тяжелое скольжение, выпал свежий снег, это повлияло на результат», — отметила Кудаева.