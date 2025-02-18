Сола о шестом месте в индивидуалке в «Раубичах»: последний рубеж стоило провести лучше

«Первая и вторая гонки на турнире у меня не задались, но сегодня все было неплохо. Последний огневой рубеж нужно было провести получше, поэтому я осталась не очень довольна, — сказала Сола. — Я настроена выигрывать каждую гонку, всякий раз выхожу на старт с мыслями, что это будет мой день. Увы, пока не получается, и я устала от этого. Знаю, что могу выдавать высокие результаты, и надеюсь, что скоро этого добьюсь. На тренировках есть прогресс, я не собираюсь сдаваться, несмотря на неудачи. Есть мотивация работать, я верю в себя».