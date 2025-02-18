Три французские ракеты. Жулия Симон забрала золото, несмотря на штрафную минуту

Индивидуальная гонка в биатлоне в последние годы, кажется, наиболее известна тем, что её хотят то отменить, то сократить, то просто убрать куда-нибудь с глаз долой. В эпоху скорости умение пробежать 15 или 20 километров и отстрелять не столько быстро, сколько точно, отклик у зрителей находит не всегда. Но пока гонка, с которой биатлон начинался, остаётся в программе Кубка мира и чемпионата мира. В конце концов именно в этой биатлонной дисциплине чаще всего случаются сенсации: пока быстроногие фавориты пытаются отыграть свои штрафные минуты, на первое место за счёт точной стрельбы неожиданно взбирается кто-то не такой быстрый.