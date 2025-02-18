Три десятые секунды отделили Лазовского от бронзы в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших

Самая продолжительная биатлонная дисциплина прошла в сокращенном формате: вместо привычных 20 км спортсмены пробежали 15 км, а каждый промах стоил плюс 45 секунд к графику вместо одной минуты. Как и в женской гонке, у мужчин весь пьедестал составили представители России: золото завоевал Карим Халили, который единственным из всех 39 участников не допустил ни одной ошибки на стрельбе. Второе место занял Антон Бабиков.
Лучшим из белорусов стал Дмитрий Лазовский: на четырех огневых рубежах наш спортсмен допустил всего один промах, на финише его результат оказался всего на три десятые секунды хуже времени бронзового призера Александра Поварницына. Также в цветочную церемонию попал Степан Данилов — после трех рубежей белорус шел с нулем в графе промахов, но на последней стойке смазал один выстрел, который и лишил его медали. В итоге Данилов стал шестым.
Вслед за Степаном расположился партнер по команде Илья Авсеенко. Двукратный победитель Кубка сильнейших Антон Смольский совершил три ошибки на рубежах и на этот раз занял только девятое место, Максим Воробей замкнул десятку лучших. Иван Тулатин — 12-й, Павел Белько — 16-й, Никита Лобастов — 25-й. Ранее сегодня в женской индивидуальной гонке наши Динара Смольская и Анна Сола заняли пятую и шестую позиции соответственно.