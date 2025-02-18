Три десятые секунды отделили Лазовского от бронзы в индивидуальной гонке на Кубке сильнейших

Лучшим из белорусов стал Дмитрий Лазовский: на четырех огневых рубежах наш спортсмен допустил всего один промах, на финише его результат оказался всего на три десятые секунды хуже времени бронзового призера Александра Поварницына. Также в цветочную церемонию попал Степан Данилов — после трех рубежей белорус шел с нулем в графе промахов, но на последней стойке смазал один выстрел, который и лишил его медали. В итоге Данилов стал шестым.