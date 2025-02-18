Лазовский о четвертом месте в индивидуалке: в концовке сделал все, что мог, но чуть-чуть не хватило

В гонке на 15 км с четырьмя огневыми рубежами Дмитрий Лазовский занял четвертое место, уступив бронзовому призеру Александру Поварницыну всего три десятые секунды.
«Очень обидно проиграть так мало, но Саша оказался чуть сильнее. На заключительном круге получал информацию от тренеров, что до второго места шесть секунд, а до бронзы — всего секунда. На последнем подъеме сделал все, что мог, но чуть-чуть не хватило. В следующих гонках буду так же бороться за медаль и стараться не совершать ошибок, которые были в спринте и преследовании», — сказал Лазовский.
Шестой результат в индивидуальной гонке показал наш Степан Данилов, который также претендовал на попадание в тройку, но допустил один промах на последней стрельбе.
«На стойке промахнулся из-за скользкого коврика, слегка потерял равновесие. В целом очень долго работал на стрельбе, можно сказать, повезло, что только один промах. На большей части дистанции хватало сил, но потом из-за мороза начало сводить ноги, движения были не такими легкими, как на первых кругах. Трасса “заглянцевалась” ближе к концу, возможно, у поздних номеров скольжение было лучше, а я стартовал в начале», — отметил Данилов.
Победу в гонке одержал россиянин Карим Халили, вторым и третьим стали его соотечественники Антон Бабиков и Александр Поварницын.