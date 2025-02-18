Лазовский о четвертом месте в индивидуалке: в концовке сделал все, что мог, но чуть-чуть не хватило

«Очень обидно проиграть так мало, но Саша оказался чуть сильнее. На заключительном круге получал информацию от тренеров, что до второго места шесть секунд, а до бронзы — всего секунда. На последнем подъеме сделал все, что мог, но чуть-чуть не хватило. В следующих гонках буду так же бороться за медаль и стараться не совершать ошибок, которые были в спринте и преследовании», — сказал Лазовский.