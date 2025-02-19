Российские биатлонисты вернулись в атмосферу Кубка мира. Как же не хватает этих эмоций!

«Это моя первая победа за два последних зимних сезона. Я уже начала задумываться, что со мной что‑то не так. Сложно каждый раз настраиваться, выходить, проигрывать, и так по кругу. Но сегодня у меня всё получилось. Я была настолько сильно в рубеже, что, когда я видела, что были габариты, пыталась глазами заклинать мишень, чтобы она упала, провожала взглядом выстрел», — призналась Казакевич в эфире «Матч ТВ».