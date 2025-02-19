Глава IBU выразил надежду на возвращение россиян

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Вопрос о возвращении российских биатлонистов на международную арену пока не стоит, заявил президент Международного союза биатлонистов (IBU) швед Олле Далин, выразив надежду на изменение ситуации.
«На данный момент этот вопрос не стоит. Но мы надеемся, что это скоро закончится, потому что Россия и Белоруссия очень важны для биатлона», — приводит слова Далина NRK.
IBU в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.