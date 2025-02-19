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Йоханнес Бё оценил свои шансы побить рекорд Бьорндалена по победам в гонках

22-кратный чемпион мира норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о возможности побить рекорд соотечественника Уле-Эйнара Бьорндалена по победам в гонках.

Источник: Getty Images

На данный момент у Бё 90 побед, у Бьорндалена — 95.

«90, да, хорошее число. Это недалеко от рекорда Бьорндалена… Но сколько гонок осталось? Девять (две личные гонки на чемпионате мира и семь — на Кубке мира)? Есть небольшой шанс… Но я не знаю, посмотрим. Было бы здорово сделать это в Осло. Но в Холменколлене мое единственное желание — хорошо провести время и попрощаться со всеми», — приводит слова Бё RMC Sport.

Напомним, по итогам нынешнего сезона-2024/2025 Йоханнес Бё завершит карьеру. Его последним этапом Кубка мира станет старт в норвежском Холменколлене.