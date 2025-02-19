Йоханнес Бё оценил свои шансы побить рекорд Бьорндалена по победам в гонках

«90, да, хорошее число. Это недалеко от рекорда Бьорндалена… Но сколько гонок осталось? Девять (две личные гонки на чемпионате мира и семь — на Кубке мира)? Есть небольшой шанс… Но я не знаю, посмотрим. Было бы здорово сделать это в Осло. Но в Холменколлене мое единственное желание — хорошо провести время и попрощаться со всеми», — приводит слова Бё RMC Sport.