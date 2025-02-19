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Француз Перро победил в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Француз Эрик Перро завоевал золотую медаль в мужской индивидуальной гонке на 20 километров на чемпионате мира по биатлону в Ленцерхайде (Швейцария).

Источник: Соцсети

Перро допустил один промах на четырех огневых рубежах и показал время 47 минут 58,1 секунды. Второе место занял итальянец Томмазо Джакомель (отставание 52,4 секунды; 1 промах). Тройку призеров замкнул француз Кентен Фийон-Майе (+1.59,5; 3).

Перро завоевал первую личную золотую медаль на чемпионатах мира в карьере. Ранее француз дважды становился чемпионом мира в смешанной эстафете. Джакомель выиграл свою первую личную медаль на чемпионатах мира. Прежде на его счету были серебро и бронза в сингл-миксте, а также серебро в смешанной эстафете.

В четверг, 20 февраля, на чемпионате мира состоится сингл-микст.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.