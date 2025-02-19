Француз Перро победил в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону

Перро завоевал первую личную золотую медаль на чемпионатах мира в карьере. Ранее француз дважды становился чемпионом мира в смешанной эстафете. Джакомель выиграл свою первую личную медаль на чемпионатах мира. Прежде на его счету были серебро и бронза в сингл-миксте, а также серебро в смешанной эстафете.