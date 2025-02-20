Французские биатлонисты завоевали золото чемпионата мира

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сборная Франции завоевала золотые медали чемпионата мира по биатлону, который проходит в швейцарском Ленцерхайде, одержав победу в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст).
Французы показали общее время 35 минут 25,1 секунды, использовав семь дополнительных патронов.
Второе место заняла сборная Норвегии (+5,7 секунды; 15 дополнительных патронов), третьей стала команда Германии (+8,3; 4).
Золотые медали в составе сборной Франции завоевали Жюлья Симон и Кентен Фийон-Майе. Серебро взяли норвежцы Рагнхильд Фемстейневик, для которой эта медаль чемпионата мира стала первой в карьере, и Йоханнес Бё. Бронзовыми призерами стали Франциска Пройс и Юстус Штрелов.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.