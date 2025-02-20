Французские биатлонисты завоевали золото чемпионата мира

Золотые медали в составе сборной Франции завоевали Жюлья Симон и Кентен Фийон-Майе. Серебро взяли норвежцы Рагнхильд Фемстейневик, для которой эта медаль чемпионата мира стала первой в карьере, и Йоханнес Бё. Бронзовыми призерами стали Франциска Пройс и Юстус Штрелов.