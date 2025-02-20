Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Французские биатлонисты завоевали золото чемпионата мира

Французы завоевали золото чемпионата мира по биатлону в сингл-миксте.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Сборная Франции завоевала золотые медали чемпионата мира по биатлону, который проходит в швейцарском Ленцерхайде, одержав победу в одиночной смешанной эстафете (сингл-микст).

Французы показали общее время 35 минут 25,1 секунды, использовав семь дополнительных патронов.

Второе место заняла сборная Норвегии (+5,7 секунды; 15 дополнительных патронов), третьей стала команда Германии (+8,3; 4).

Золотые медали в составе сборной Франции завоевали Жюлья Симон и Кентен Фийон-Майе. Серебро взяли норвежцы Рагнхильд Фемстейневик, для которой эта медаль чемпионата мира стала первой в карьере, и Йоханнес Бё. Бронзовыми призерами стали Франциска Пройс и Юстус Штрелов.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.