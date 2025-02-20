Очередной спортивный подвиг Йоханнеса Бё. Норвежец вытащил тяжелейшую эстафету!

Стрельба помешала Бё победить — но не забрать серебро. На выходе с последнего огневого рубежа первые два места по-прежнему занимали француз и немец, а норвежец ушёл третьим с отставанием в 18 секунд. Однако Штрелов так устал, что за 1,5 км упустил весь свой запас по времени, пропустил вперёд Йоханнеса Бё и ещё хорошо, что остался в тройке.