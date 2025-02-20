Смольские одержали победу в сингл-миксте на Кубке сильнейших спортсменов

Участие в сингл-миксте приняли 6 белорусских и 18 российских дуэтов, в состав каждой из команд вошли по одному парню и девушке. Все биатлонисты пробежали по два этапа, проведя по два огневых рубежа из положения лежа и стоя. На первой передаче эстафеты Динара Смольская занимала второе место, Антон Смольский удержал позицию на экваторе гонки, после третьего этапа Динара возглавила группу, на заключительной части дистанции Антон сохранил лидерство и финишировал первым.