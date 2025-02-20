Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Смольские одержали победу в сингл-миксте на Кубке сильнейших спортсменов

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонисты Антон и Динара Смольские выиграли одиночную смешанную эстафету на Кубке сильнейших спортсменов в «Раубичах», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: betnews.by

Участие в сингл-миксте приняли 6 белорусских и 18 российских дуэтов, в состав каждой из команд вошли по одному парню и девушке. Все биатлонисты пробежали по два этапа, проведя по два огневых рубежа из положения лежа и стоя. На первой передаче эстафеты Динара Смольская занимала второе место, Антон Смольский удержал позицию на экваторе гонки, после третьего этапа Динара возглавила группу, на заключительной части дистанции Антон сохранил лидерство и финишировал первым.