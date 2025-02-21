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«IBU занимают хорошую позицию». Йоханнес Бё высказался о возможном допуске россиян

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский биатлонист Йоханнес Бё высказался о возможном допуске российских биатлонистов на международные старты.

Источник: Getty Images

«Поддерживаю IBU в этом вопросе. Если бы они были на старте, у нас так или иначе были бы свои соображения по этому поводу, но мы не могли бы возражать против этого. Мы могли бы высказать своё мнение, но они всё равно бы были там. Думаю, IBU занимает хорошую позицию. Единственно правильную, на мой взгляд», — приводит слова Бё TV2.

Напомним, российские биатлонисты отстранены от турниров под эгидой IBU с 2022 года.

31-летний Бё неожиданно объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/2025, хотя ранее заявлял, что останется в спорте как минимум до Олимпиады-2026.