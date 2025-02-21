«IBU занимают хорошую позицию». Йоханнес Бё высказался о возможном допуске россиян

«Поддерживаю IBU в этом вопросе. Если бы они были на старте, у нас так или иначе были бы свои соображения по этому поводу, но мы не могли бы возражать против этого. Мы могли бы высказать своё мнение, но они всё равно бы были там. Думаю, IBU занимает хорошую позицию. Единственно правильную, на мой взгляд», — приводит слова Бё TV2.