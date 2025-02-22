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Сборная России — 2 с Логиновым в составе победила в смешанной эстафете на Кубке сильнейших

В Раубичах (Беларусь) завершилась смешанная эстафета 2×6 + 2×6 км в рамках Кубка сильнейших спортсменов — 2025 по биатлону (пятый этап Альфа-Банк Кубка Содружества).

Источник: РИА "Новости"

Победу одержала сборная России — 2 в составе Кристины Резцовой, Виктории Сливко, Александра Логинова и Евгения Сидорова.

Второе место заняла первая команда России (Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Антон Бабиков, Саид Каримулла Халили). Тройку призёров замкнули представители Беларуси Динара Смольская, Анна Сола, Илья Авсеенко и Антон Смольский.

Биатлон. Кубок сильнейших спортсменов — 2025. Раубичи. Смешанная эстафета 2×6 км + 2×6 км:

  1. Россия-2 (Кристина Резцова, Виктория Сливко, Александр Логинов, Евгений Сидоров) — 1:00.44, 2 (0 штрафных кругов + 7 дополнительных патронов).
  2. Россия (Анастасия Халили, Наталия Шевченко, Антон Бабиков, Саид Каримулла Халили) — отставание 35,4 (0+12).
  3. Беларусь (Динара Смольская, Анна Сола, Илья Авсеенко, Антон Смольский) +50,7 (1+9).
  4. Россия-5 (Елизавета Каплина, Виктория Метеля, Александр Корнев, Даниил Серохвостов) +1.52,5 (2+14).
  5. Россия-4 (Елизавета Фролова, Кира Дюжева, Александр Поварницын, Никита Поршнев) +1.52,6 (0+11).
  6. Россия-6 (Анастасия Гришина, Юлия Шеллер, Иван Колотов, Роман Ерёмин) +1.52,7 (0+10).