Здравствуй, брат. Йоханнес Бе помог Тарьею установить фантастический рекорд

Французы, может быть, расслабились после серии побед на этапах Кубка мира. Может быть, поверили в себя чуть больше, чем нужно. И как будто недоработали, что ли. В целом-то они провели очень хорошую гонку, не заходили на штрафные круги, показывали высокую скорость, но не выворачивались наизнанку ради результата, не отдавали все силы.