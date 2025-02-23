Биатлонистка Метеля выиграла масс-старт на Кубке сильнейших

Метеля пробежала дистанцию за 33 минуты 42,4 секунды с одним промахом на огневых рубежах. Второе место заняла еще одна россиянка Тамара Дербушева с отставанием в 7 секунд и без промахов, третьей стала белоруска Ирина Шаклеина (+32,2, один промах).