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Биатлонистка Метеля выиграла масс-старт на Кубке сильнейших

Биатлонистка Метеля победила в масс-старте на 12,5 км в рамках Кубка сильнейших.

Источник: Sputnik.by

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Российская биатлонистка Виктория Метеля одержала победу в масс-старте на 12,5 км в рамках Кубка сильнейших спортсменов, который проходит в белорусском центре «Раубичи».

Метеля пробежала дистанцию за 33 минуты 42,4 секунды с одним промахом на огневых рубежах. Второе место заняла еще одна россиянка Тамара Дербушева с отставанием в 7 секунд и без промахов, третьей стала белоруска Ирина Шаклеина (+32,2, один промах).

Кубок сильнейших в Раубичах завершится 23 февраля мужским масс-стартом. Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.