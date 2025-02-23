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Смольский выиграл масс-старт на Кубке сильнейших

Смольский выиграл масс-старт на Кубке сильнейших по биатлону, Халили — третий.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Белорус Антон Смольский стал победителем масс-старта на 15 км в рамках Кубка сильнейших спортсменов по биатлону, который завершился в белорусском центре «Раубичи».

Он показал результат 38 минут 56,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Вторым стал Дмитрий Лазовский (отставание 10,8 секунды; 3 промаха), бронзу завоевал россиянин Карим Халили (+11,0; 3).

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.