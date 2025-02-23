Шведская биатлонистка Эберг впервые стала чемпионкой мира

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Шведская биатлонистка Эльвира Эберг завоевала золотую медаль в гонке с общего старта на чемпионате мира в швейцарском Ленцерхайде.
Олимпийская чемпионка преодолела дистанцию 12,5 км за 40 минут 32,3 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла француженка Осеан Мишлон (отставание 9,4 секунды; 3 промаха), бронзовую медаль завоевала норвежка Марен Киркейде (+16,5; 3).
Шведка завоевала свою первую золотую медаль на чемпионатах мира. Прежде на ее счету было две серебряные и три бронзовые награды. Мишлон и Киркейде впервые выиграли медали в личных гонках чемпионата мира.
Чемпионат мира 2025 года завершится мужским масс-стартом, который пройдет позже в воскресенье.
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