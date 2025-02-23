Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал в последней гонке ЧМ

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Норвежские биатлонисты заняли весь призовой пьедестал в мужском масс-старте, ставшем последней гонкой чемпионата мира в швейцарском Ленцерхайде.
Победителем гонки стал Эндре Стрёмсхайм, пробежавший дистанцию за 38 минут 22,6 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял Стурла Легрейд (+12,4 секунды, 2 промаха), третьим стал Йоханнес Бё (+12,7, 4 промаха).
Стрёмсхайм впервые выиграл награду на чемпионате мира в личной гонке.
Эта гонка стала последней для братьев Бё, Тарьея и Йоханнеса, на чемпионатах мира. В начале 2025 года они оба объявили о том, что нынешний сезон-2024/2025 станет для них последним.
В медальном зачете чемпионата мира победу одержала сборная Франции, завоевавшая шесть золотых, две серебряные и пять бронзовых наград. Вторыми стали норвежцы (4−3−2), а третье место заняла сборная Швеции (1−2−1).
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.