Биатлонистка Домрачева оценила рекорд норвежца Бё на чемпионатах мира

«Не совсем корректно сравнивать количество наград — еще совсем недавно на чемпионатах мира не разыгрывалось такое число медалей. И Йоханнес, и Уле‑Эйнар заслужили право быть лучшими, но для меня, конечно, Уле‑Эйнар всегда будет номером один», — заявила Домрачева.