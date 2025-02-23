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Йоханнес Бе: «Что могу сказать о выступлениях на чемпионатах мира? Я буду скучать по ним»

Легендарный норвежский биатлонист Йоханнес Бе, 23-кратный чемпион мира и пятикратный олимпийский чемпион, прокомментировал свою последнюю гонку на мировых первенствах и оценил победу соотечественника, Эндре Стремсхейма, в масс-старте. 31-летний Бе занял в этой гонке третье место.

Источник: Getty Images

«Он просто зверь, у него невероятный уровень. Сегодня он убедительно показал это при забитых битком трибунах. Он с запасом шел первым последние два километра. Сейчас никто в мире не может победить его. Он достойнейший чемпион мира.

Я мог взять в этой гонке максимум серебро, на золото даже не рассчитывал. Что могу сказать о выступлениях на чемпионатах мира? Я буду скучать по ним», — приводит слова Йоханнеса Бе NRK.

Ранее Йоханнес, как и его старший брат Тарьей Бе, заявил о завершении карьеры по окончании нынешнего сезона.