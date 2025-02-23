Йоханнес Бе: «Что могу сказать о выступлениях на чемпионатах мира? Я буду скучать по ним»

«Он просто зверь, у него невероятный уровень. Сегодня он убедительно показал это при забитых битком трибунах. Он с запасом шел первым последние два километра. Сейчас никто в мире не может победить его. Он достойнейший чемпион мира.



Я мог взять в этой гонке максимум серебро, на золото даже не рассчитывал. Что могу сказать о выступлениях на чемпионатах мира? Я буду скучать по ним», — приводит слова Йоханнеса Бе NRK.