Ярошенко объяснил, почему скептически оценивает мотивы Бё завершить карьеру

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Решение многократного олимпийского чемпиона из Норвегии Йоханнеса Бё завершить карьеру ради семьи выглядит странно, потому что биатлонист весь сезон проводит в Европе — не так далеко от дома. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.
Бё и его брат Тарьей объявили о решении уйти из биатлона после окончания сезона, меньше чем за год до Олимпиады в Италии. При этом Йоханнес Бё стал самым успешным биатлонистом на завершившемся в воскресенье чемпионате мира.
«Я обсуждал эту тему с профессиональными спортсменами, — сказал Ярошенко. — Когда человек еще перед сезоном мечтает побить рекорд Олимпийских игр, а потом по его ходу устает, то это выглядит странно».
«Я готов к волне хейта в свой адрес, но посудите сами: если бы человек был из Америки, с другого континента, и у него не было бы возможности по ходу сезона заезжать домой и видеть семью, то я бы еще понял спортсмена. Вспомните пару Рафаэль и Лив-Грете Пуаре, они спокойно ездили семьей, у них были няньки. А тут что? Поэтому я скептически настроен. Я понимаю людей, которые заканчивают, когда идет спад результатов — быть вторым звезды не привыкли. А когда ты функционально лучше и заканчиваешь, то возникают вопросы», — добавил он.
Йоханнес Бё является пятикратным победителем Олимпийских игр, пятикратным обладателем Кубка мира, 22-кратным чемпионом мира.