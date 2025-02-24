Ярошенко объяснил, почему скептически оценивает мотивы Бё завершить карьеру

«Я готов к волне хейта в свой адрес, но посудите сами: если бы человек был из Америки, с другого континента, и у него не было бы возможности по ходу сезона заезжать домой и видеть семью, то я бы еще понял спортсмена. Вспомните пару Рафаэль и Лив-Грете Пуаре, они спокойно ездили семьей, у них были няньки. А тут что? Поэтому я скептически настроен. Я понимаю людей, которые заканчивают, когда идет спад результатов — быть вторым звезды не привыкли. А когда ты функционально лучше и заканчиваешь, то возникают вопросы», — добавил он.