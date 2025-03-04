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Шведская лыжница выиграла гонку с раздельным стартом на чемпионате мира

Шведская лыжница Андерссон выиграла гонку на 10 км с раздельным стартом на ЧМ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Шведская лыжница Эбба Андерссон стала победительницей гонки на 10 км с раздельным стартом классическим стилем на чемпионате мира в Тронхейме.

Спортсменка преодолела дистанцию за 30 минут 19,8 секунды. Второе место заняла норвежка Тереза Йохауг (отставание 1,3 секунды), третьей стала еще одна шведка Фрида Карлссон (+12,1).

Андерссон 27 лет. На ее счету серебро и бронза Олимпийских игр в эстафете. Для шведки это пятое золото на чемпионатах мира.

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в 2022 году отстранила российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В декабре в пресс-службе организации сообщили РИА Новости, что позиция по этому вопросу не изменилась. Позже глава FIS Йохан Элиаш заявил, что россиян и белорусов необходимо допустить до международных соревнований в качестве нейтральных спортсменов.