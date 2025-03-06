Эмильен Жаклен выиграл спринт на 7-м этапе Кубка мира, Йоханнес Бё замкнул топ-3

Жаклен преодолел дистанцию в 10 км за 23.13,3, не допустив ни одного промаха. Второй результат показал итальянец Томмазо Джакомель. Тройку призёров замкнул пятикратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё.
Биатлон. Кубок мира, седьмой этап, Нове-Место-на-Мораве. Спринт, 10 км. Мужчины:
- Эмильен Жаклен (Франция) — 23.13,3 (0 промахов).
- Томмазо Джакомель (Италия) — отставание 19,8 (1).
- Йоханнес Бё (Норвегия) +20,9 (2).
- Эрик Перро (Франция) +22,8 (1).
- Эндре Стрёмсхейм (Норвегия) +27,0 (1).
- Йеспер Нелин (Швеция) +32,8 (0).