Эмильен Жаклен выиграл спринт на 7-м этапе Кубка мира, Йоханнес Бё замкнул топ-3

Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2022 в эстафетах, пятикратный чемпион мира французский биатлонист Эмильен Жаклен стал победителем спринта на седьмом этапе Кубка мира — 2024/2025, который проходит в Нове-Место-на-Мораве (Чехия).