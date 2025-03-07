Виктория Сливко уверенно выиграла спринт в финале Кубка России по биатлону

Она не допустила ни одной ошибки во время двух огневых рубежей.
Второе место досталось Ирине Казакевич, которая допустила промах и проиграла лидеру 36,3 секунды. Тройку призёров замкнула Екатерина Мошкова (ноль промахов, +1 минута 2 секунды отставания).
Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Финал, Златоуст. Женщины, спринт 7.5 км:
- Виктория Сливко (Тюменская область) — 22.08,4 (0 промахов)
- Ирина Казакевич (Свердловская область) — 36,3 секунды отставания (1)
- Екатерина Мошкова (ХМАО) +1.02,8 (0)
- Анастасия Егорова (Мурманская область) +1.08,2 (2)
- Елизавета Каплина (Башкортостан) +1.21,8 (2).