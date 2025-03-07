Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Серохвостов выиграл спринт в рамках Финала Кубка России по биатлону

Серохвостов победил на 10 км в финале КР, Бажин выиграл спринтерский зачет.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Даниил Серохвостов стал победителем спринтерской гонки в рамках Финала Кубка России по биатлону, который проходит в Златоусте.

Серохвостов на дистанции 10 км показал результат 23 минуты 52 секунды, допустив два промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал Ильназ Мухамедзянов (отставание — 6 секунд; 0 промахов). Третье место занял Иван Колотов (+6,1; 0 промахов).

Кирилл Бажин, занявший пятое место, стал победителем спринтерского зачета Кубка России нынешнего сезона, набрав 240 очков и на один балл опередив Эдуарда Латыпова.