Серохвостов выиграл спринт в рамках Финала Кубка России по биатлону

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Даниил Серохвостов стал победителем спринтерской гонки в рамках Финала Кубка России по биатлону, который проходит в Златоусте.
Серохвостов на дистанции 10 км показал результат 23 минуты 52 секунды, допустив два промаха на двух огневых рубежах. Вторым стал Ильназ Мухамедзянов (отставание — 6 секунд; 0 промахов). Третье место занял Иван Колотов (+6,1; 0 промахов).
Кирилл Бажин, занявший пятое место, стал победителем спринтерского зачета Кубка России нынешнего сезона, набрав 240 очков и на один балл опередив Эдуарда Латыпова.