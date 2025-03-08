Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сливко выиграла гонку преследования в Финале Кубка России по биатлону

Сливко выиграла зачет гонок преследования после победы в Финале Кубка России.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей гонки преследования в Финале Кубка России в Златоусте.

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 17 секунд, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Ирина Казакевич (отставание 57,5 секунды; 2 промаха), третьей финишировала Анастасия Халили (+1.58,1; 2).

Сливко выиграла малый Хрустальный глобус в зачете гонок преследования. Лидировавшая перед Финалом Наталия Шевченко пропустила пасьют в Златоусте.

В пятницу 30-летняя Сливко победила в спринтерском зачете Кубка России, выиграв заключительную гонку.