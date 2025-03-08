Сливко выиграла гонку преследования в Финале Кубка России по биатлону

Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 17 секунд, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место заняла Ирина Казакевич (отставание 57,5 секунды; 2 промаха), третьей финишировала Анастасия Халили (+1.58,1; 2).