Серохвостов выиграл гонку преследования в Финале Кубка России по биатлону

Серохвостов преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 29,6 секунды и допустил один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял Карим Халили (отставание 25,3 секунды; 1 промах), бронзу завоевал Кирилл Бажин (+44,3; 1).