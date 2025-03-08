Серохвостов выиграл гонку преследования в Финале Кубка России по биатлону

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Биатлонист Даниил Серохвостов стал победителем гонки преследования в Финале Кубка России в Златоусте.
Серохвостов преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 29,6 секунды и допустил один промах на четырех огневых рубежах. Второе место занял Карим Халили (отставание 25,3 секунды; 1 промах), бронзу завоевал Кирилл Бажин (+44,3; 1).
Эдуард Латыпов (+1.14,1; 2) занял четвертое место и стал обладателем малого Хрустального глобуса в зачете гонок преследования.
Финал Кубка России завершится гонками с общего старта 9 марта.