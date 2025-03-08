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Симон выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии

Французская биатлонистка Симон выиграла гонку преследования на этапе КМ в Чехии.

Источник: Пресс-служба IBU

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Французская биатлонистка Жюлья Симон стала победительницей гонки преследования на седьмом этапе Кубка мира, который проходит в чешском Нове-Место.

На дистанции 10 км она показала результат 30 минут 56,0 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. Второй стала шведка Ханна Эберг (отставание 17,2 секунды; 2 промаха), третьей — француженка Осеан Мишлон (+19,2; 2).

Этап завершится 9 марта мужской и женской эстафетами.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.