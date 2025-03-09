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Виктория Сливко выиграла общий зачёт Кубка России — 2024/2025 по биатлону

Биатлонистка Виктория Сливко стала победительницей общего зачёта Кубка России — 2024/2025 по биатлону.

Источник: РИА "Новости"

По итогам 14 стартов спортсменка набрала 580 очков. Второе место заняла Кристина Резцова с результатом 538 очков. Тройку лидеров замкнула Наталия Шевченко (526).

Сливко победила в спринте и гонке преследования на финале Кубка России, который проходит в Златоусте.

Биатлон. Кубок России — 2024/2025. Женщины. Общий зачёт:

  1. Виктория Сливко (Тюменская область) — 580.
  2. Кристина Резцова (Московская область) — 538.
  3. Наталия Шевченко (Свердловская область) — 526.
  4. Ирина Казакевич (Свердловская область) — 500.
  5. Тамара Дербушева (Свердловская область) — 496.
  6. Полина Плюснина (Ямало-Ненецкий АО) — 482.
  7. Елизавета Каплина (Республика Башкортостан) — 402.
  8. Анастасия Халили (Московская область) — 362.