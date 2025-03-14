CAS пожизненно отстранил бывшего президента IBU Бессеберга

ЖЕНЕВА, 14 марта. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) пожизненно отстранил бывшего президента Международного союза биатлонистов (IBU) Андерса Бессеберга от любой деятельности, связанной с биатлоном. Об этом сообщает пресс-служба независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом в биатлоне Biathlon Integrity Unit (BIU).
«BIU признает решение CAS по делу бывшего главы IBU Бессеберга, — говорится в сообщении. — В постановлении установлено, что Бессеберг длительное время вел себя неэтично, включая получение ненадлежащих подарков и выгод. Группа CAS подтвердила, что Бессеберг принимал ценные часы и участвовал в охотничьих поездках, Бессеберг не выполнил свою обязанность по пресечению неэтичного поведения, что еще больше нарушило стандарты честности IBU. Учитывая серьезность нарушений и отсутствие раскаяния со стороны Бессеберга, коллегия CAS пожизненно запретила ему заниматься любой деятельностью, связанной с биатлоном».
Бессебергу 79 лет. Суд норвежской провинции Бускеруд признал функционера виновным по делу о коррупции, в получении взяток, в связях с проститутками и в охотничьих поездках в Россию, Австрию и Чехию. 12 апреля 2024 года он был приговорен к трем годам и одному месяцу тюремного заключения.
Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту президента IBU — он занимал эту должность с 1993 по 2018 год. Судебный процесс проходил с 9 января по 15 февраля 2024 года. В ходе слушаний стало известно, что новое руководство международной федерации требовало пожизненного отстранения Бессеберга от биатлона и выплаты штрафа в размере €100 тыс. Национальное управление по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии настаивало на тюремном заключении сроком от четырех лет.