CAS пожизненно отстранил бывшего президента IBU Бессеберга

Прокуратура Норвегии в апреле 2023 года официально предъявила Бессебергу обвинения в коррупции во время работы на посту президента IBU — он занимал эту должность с 1993 по 2018 год. Судебный процесс проходил с 9 января по 15 февраля 2024 года. В ходе слушаний стало известно, что новое руководство международной федерации требовало пожизненного отстранения Бессеберга от биатлона и выплаты штрафа в размере €100 тыс. Национальное управление по расследованию и судебному преследованию экономических и экологических преступлений в Норвегии настаивало на тюремном заключении сроком от четырех лет.