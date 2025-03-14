Белорус Логвинов взял серебро в масс-старте на первенстве России по биатлону

В заключительный день соревнований состоялись гонки с массовым стартом. Серебряную медаль у парней завоевал белорус Алексей Логвинов, который стал единственным биатлонистом, прошедшим все четыре огневых рубежа без промахов. Победу в масс-старте с 15-секундным преимуществом одержал Савелий Коновалов из Свердловской области, который ранее также выиграл спринт и гонку преследования.