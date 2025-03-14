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Белорус Логвинов взял серебро в масс-старте на первенстве России по биатлону

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Увате Тюменской области завершилось первенство России по биатлону среди спортсменов не старше 21 года с участием представителей Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

В заключительный день соревнований состоялись гонки с массовым стартом. Серебряную медаль у парней завоевал белорус Алексей Логвинов, который стал единственным биатлонистом, прошедшим все четыре огневых рубежа без промахов. Победу в масс-старте с 15-секундным преимуществом одержал Савелий Коновалов из Свердловской области, который ранее также выиграл спринт и гонку преследования.

В общей сложности на первенстве России в Увате белорусские биатлонисты завоевали три медали (0−2−1). Бронзовым призером в спринте стал Александр Голяк, а мужской квартет в составе Логвинова, Голяка, Андрея Гавроша и Константина Бабурова выиграл серебро в эстафете.