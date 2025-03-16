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Команда Резцовой взяла золото в смешанной эстафете на чемпионате России

Резцова, Халили, Иродов и Стрельцов стали чемпионами России в смешанной эстафете.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Кристина Резцова, Анастасия Халили, Денис Иродов и Кирилл Стрельцов стали чемпионами России по биатлону в смешанной эстафете.

Гонка прошла в Тюмени. Победу в ней одержали белорусы Ксения Воробей, Анна Сола, Максим Воробей и Павел Белько, однако их результат не идет в зачет чемпионата. Они показали результат 1 час 6 минут 15,2 секунды, использовав девять дополнительных патронов. Резцова, Халили, Иродов и Стрельцов преодолели дистанцию за 1 час 6 минут 15,5 секунды, использовав 11 дополнительных патронов. Серебро чемпионата России взяли Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Кирилл Бажин и Василий Томшин (+19,3; один штрафной круг и пять патронов), бронзу — Антонина Кирсанова, Полина Плюснина, Александр Бектуганов и Руслан Каюмов (+34,5; 0+3).

Мужской и женский масс-старты на чемпионате России пройдут в Увате 19 и 20 марта соответственно.