Команда Резцовой взяла золото в смешанной эстафете на чемпионате России

Гонка прошла в Тюмени. Победу в ней одержали белорусы Ксения Воробей, Анна Сола, Максим Воробей и Павел Белько, однако их результат не идет в зачет чемпионата. Они показали результат 1 час 6 минут 15,2 секунды, использовав девять дополнительных патронов. Резцова, Халили, Иродов и Стрельцов преодолели дистанцию за 1 час 6 минут 15,5 секунды, использовав 11 дополнительных патронов. Серебро чемпионата России взяли Тамара Дербушева, Светлана Миронова, Кирилл Бажин и Василий Томшин (+19,3; один штрафной круг и пять патронов), бронзу — Антонина Кирсанова, Полина Плюснина, Александр Бектуганов и Руслан Каюмов (+34,5; 0+3).