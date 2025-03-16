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Швейцарские биатлонисты впервые выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира

Швейцарские биатлонисты Гаспарин и Хартвег выиграли сингл-микст на КМ в Поклюке.

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Швейцарские биатлонисты Аита Гаспарин и Никлас Хартвег стали победителями одиночной смешанной эстафеты на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Спортсмены преодолели дистанцию за 40 минут 51,8 секунды, допустив семь промахов на восьми огневых рубежах. Второе место заняли шведы Юханна Скоттхайм и Йеспер Нелин (отставание 9,4 секунды; 4 промаха), третьими стали финны Суви Минккинен и Теро Сеппяля (+12,1; 9). Швейцарские биатлонисты никогда ранее не выигрывали сингл-микст в рамках Кубка мира.

Позднее в воскресенье пройдет смешанная эстафета 4×6 км.

Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.