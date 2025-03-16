Швейцарские биатлонисты впервые выиграли сингл-микст на этапе Кубка мира

Спортсмены преодолели дистанцию за 40 минут 51,8 секунды, допустив семь промахов на восьми огневых рубежах. Второе место заняли шведы Юханна Скоттхайм и Йеспер Нелин (отставание 9,4 секунды; 4 промаха), третьими стали финны Суви Минккинен и Теро Сеппяля (+12,1; 9). Швейцарские биатлонисты никогда ранее не выигрывали сингл-микст в рамках Кубка мира.