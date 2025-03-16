Шведские биатлонисты выиграли смешанную эстафету в Поклюке

Сборная Швеции, за которую выступали Анна-Карин Хейденберг, Ханна Эберг, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон, избежала штрафных кругов, потратив 12 дополнительных патронов на восьми огневых рубежах, и преодолела дистанцию за 1 час 9 минут 7,5 секунды. Второе место заняли французы Жанна Ришар, Осеан Мишлон, Эрик Перро и Кентен Фийон-Майе (+14,8; 1 круг + 6 доппатронов). Третьими стали норвежцы Марен Киркейде, Ида Лиен, Йоханнес Дале и Исак Фрей (+20,0; 0+10).