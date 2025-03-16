Франция сенсационно упустила «Хрустальный глобус». Причём награду забрали не норвежцы

Всё должны были решить Кентен Фийон Майе и Себастиан Самуэльссон. Было ощущение, что сильнее окажется более опытный француз, однако биатлон умеет преподносить сюрпризы. На лёжке Самуэльссон отработал на ноль, в то время как Фийон Майе едва не зашёл на штрафной круг! Три промаха стоили Кентену 37,7 секунд отставания на выходе с рубежа.