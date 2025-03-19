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Сидоров выиграл масс-старт у мужчин на чемпионате России по биатлону

Сидоров выиграл масс-старт у мужчин на чемпионате России по биатлону в Увате.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Евгений Сидоров стал победителем большого масс-старта у мужчин на чемпионате России по биатлону в Увате.

Победитель преодолел дистанцию в 15 км с четырьмя огневыми рубежами за 40 минут 39,9 секунд, допустив один промах. Второе место занял Вячеслав Малеев (отставание 1,5 секунды; 1 промах), замкнул тройку призеров Рустам Каюмов (+1,6; 1).

Антон Бабиков (+17,8; 2) занял в гонке четвертое место, Александр Логинов (+38,6; 4) стал шестым, Карим Халили (+48,6; 2) — восьмым.

Женский масс-старт на чемпионате России пройдет в Увате 20 марта.