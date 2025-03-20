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Дербушева выиграла масс-старт на чемпионате России

Биатлонистка Дербушева выиграла масс-старт на чемпионате России в Увате.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Биатлонистка Тамара Дербушева стала победительницей масс-старта на чемпионате России в Увате (Тюменская область).

Спортсменка преодолела дистанцию за 33 минуты 24,3 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второй стала Светлана Миронова (отставание 6,7 секунды; два промаха), третье место заняла Любовь Калинина (+17,5; без промахов).

После женского масс-старта чемпионат России переедет в Ханты-Мансийск. Там пройдут с 26 по 30 марта спринтерские гонки, пасьют, мужская и женская эстафеты, а также масс-старты.